Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаванием

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МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Будапеште в плавании на 100 метров брассом Кирилл Пригода хочет добиться высоких результатов и на дистанции 200 м комплексным плаванием. Об этом он рассказал ТАСС.
В среду Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. В этом сезоне на этапах Кубка мира пловцы получили возможность выступать не на профильных дистанциях.
"Как и во многих других аспектах жизни, важно разнообразие, поэтому эти нововведения повысили интерес к соревнованиям, вокруг них возрос ажиотаж. Ребята пробуют себя в новых условиях, что повышает интерес к соревнованиям", - сказал Пригода.
"На чемпионате мира я также проплыл 200 метров комплексом, именно эту дистанцию хочу ввести в свою программу. Буду рад, если тоже буду представлять Россию на международных стартах. Завтра поплыву 100 метров комплексом, будут бороться за медали", - добавил он.
Третье место на дистанции 200 м брассом занял российский пловец Антон Чупков, который является чемпионом мира 2017 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции.
Пригода в Будапеште также стал третьим в комбинированной эстафете 4х100 м.