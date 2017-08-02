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Немка Хентке выиграла московский этап КМ в плавании на 200 метров баттерфляем

Спорт
2 августа, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Россиянка Анастасия Гуженкова показала четвертое время

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Франциска Хентке

Франциска Хентке

© EPA/SEAN DEMPSEY

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Немка Франциска Хентке заняла первое место на дистанции 200 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Она показала время 2 минуты 3,43 секунды.

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Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаванием

Второй финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.05,36), для которой эта медаль стала третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее в среду она выиграла заплывы на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров комплексом. Третье место заняла чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине испанка Мирея Бельмонте (2.05,75), для которой эта медаль вторая в Москве. Она была второй на дистанции 400 метров вольным стилем.

Россиянка Анастасия Гуженкова показала четвертое время (2.06,59).

Хентке стала серебряным призером чемпионата мира 2017 года на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.

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