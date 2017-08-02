Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию

Спорт
2 августа, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Вторыми финишировали поляки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Морозов и Кирилл Пригода (слева направо)

Владимир Морозов и Кирилл Пригода (слева направо)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию победила в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров на этапе Кубка мира в Москве.

Смотрите также
Кирилл Пригода

Россиянин Пригода выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

Команда в составе Владимира Морозова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала время 1 минута 39,10 секунды. Вторыми финишировали поляки (1.40,79), третьими - немцы (1.42,71).

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.

Смотрите также

Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаванием

Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ в Москве в плавании на 50 м кролем

Чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что отдал все силы на этапе КМ в Москве

Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаванием

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
2
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама