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Соболь, Хлесткина и Чен завоевали золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Спорт
2 августа, 20:02 UTC+3 ТАСС

Олег Чен по сумме двух упражнений поднял 327 кг

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Олег Чен

Олег Чен

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Олег Чен завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.

Чен по сумме двух упражнений поднял 327 кг (155 кг в рывке + 172 кг в толчке). Второе место занял Кирилл Мусохранов (294, 133+161), третьим стал Александр Куварин (290, 130+160). Чен является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира (2011, 2013, 2015) и двукратным чемпионом Европы (2013, 2014).

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Кристина Соболь победила в весовой категории до 53 кг, ее результат - 192 кг (93+99). Второе место заняла Кристина Новицкая (180, 79+101), третье - Ирина Баймулкина (172, 76+96).

Наталья Хлесткина завоевала золото в весовой категории до 58 кг, подняв по сумме двоеборья 199 кг (91+108). Хлесткина является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Второе место заняла Наталья Гришина (194, 88+106), третьей стала Елена Биршкис (192, 86+106).

В первый день чемпионата России по тяжелой атлетике 1 августа было также разыграно три комплекта медалей. В весовой категории до 56 кг первенствовал Ваник Мкртумян (242, 107+135). Феликс Халибеков стал первым в весе до 62 кг (273, 125+148). Надежда Панова выиграла соревнования среди женщин в весовой категории до 48 кг (167, 71+96).

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.

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