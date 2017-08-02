Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМ

Спорт
2 августа, 20:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На завершившемся 30 июля в венгерской столице чемпионате мира Морозов остался без медали, став четвертым на дистанции 50 метров вольным стилем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Морозов

Владимир Морозов

© AP Photo/Petr David Josek

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов не согласен с мнением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова, который считает, что завоевать медаль чемпионата мира в Будапеште ему помешало выступление на Кубке мира прошлого года. Об этом 25-летний пловец рассказал журналистам.

Смотрите также
Владимир Морозов и Кирилл Пригода (слева направо)

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию

На завершившемся 30 июля в венгерской столице чемпионате мира Морозов остался без медали, став четвертым на дистанции 50 метров вольным стилем. Колмогоров отсутствие наград назвал "расплатой за победу на Кубке мира в прошлом году".

"Я не соглашусь. Кубок мира завершился восемь месяцев назад, за это время можно два раза подготовиться к любому чемпионату. Напротив, мне как раз не хватило стартов, но именно на длинной воде", - сказал Морозов.

В среду пловец, который является действующим победителем общего зачета Кубка мира, стал первым в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м и четвертым на дистанции 50 м на спине на этапе первом Кубка мира нынешнего сезона, который со 2 по 3 августа принимает Москва.

Смотрите также

Пловец Морозов до Олимпиады-2020 не собирается пропускать важные международные старты

Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ в Москве в плавании на 50 м кролем

Чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что отдал все силы на этапе КМ в Москве

Россиянин Пригода выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
2
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама