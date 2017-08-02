Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМ

Легкоатлеты Меньков, Клишина, Сидорова и Муллина получили аккредитации участников ЧМСпорт 2 августа, 20:50
Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексомСпорт 2 августа, 20:44
В музее "Исаакиевский собор" опровергли сообщения СМИ о сокращениях сотрудниковОбщество 2 августа, 20:40
Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМСпорт 2 августа, 20:22
Соболь, Хлесткина и Чен завоевали золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетикеСпорт 2 августа, 20:02
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будетПолитика 2 августа, 19:57
МИД РФ выразил протест послу Молдавии в связи с ситуацией вокруг РогозинаПолитика 2 августа, 19:51
Пенс: Трамп подтвердил свою приверженность санкциям против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 19:45
Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаваниюСпорт 2 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов не согласен с мнением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова, который считает, что завоевать медаль чемпионата мира в Будапеште ему помешало выступление на Кубке мира прошлого года. Об этом 25-летний пловец рассказал журналистам.
На завершившемся 30 июля в венгерской столице чемпионате мира Морозов остался без медали, став четвертым на дистанции 50 метров вольным стилем. Колмогоров отсутствие наград назвал "расплатой за победу на Кубке мира в прошлом году".
"Я не соглашусь. Кубок мира завершился восемь месяцев назад, за это время можно два раза подготовиться к любому чемпионату. Напротив, мне как раз не хватило стартов, но именно на длинной воде", - сказал Морозов.
В среду пловец, который является действующим победителем общего зачета Кубка мира, стал первым в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м и четвертым на дистанции 50 м на спине на этапе первом Кубка мира нынешнего сезона, который со 2 по 3 августа принимает Москва.