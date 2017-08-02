Легкоатлеты Меньков, Клишина, Сидорова и Муллина получили аккредитации участников ЧМ

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ЛОНДОН, 2 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты Александр Меньков, Дарья Клишина, Анжелика Сидорова и Ольга Муллина во вторник получили аккредитации участников чемпионата мира - 2017 в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Меньков.
Меньков, Сидорова и Муллина прилетели в Лондон 2 августа.
"Сегодня я вместе с Анжеликой Сидоровой, Дашей Клишиной и Ольгой Муллиной получил аккредитацию, - рассказал Меньков. - Также нам утвердили форму, в которой мы будем выступать на чемпионате мира".
Согласно регламенту все нейтральные спортсмены должны предоставить свою форму в центр аккредитации команд для проверки во время прохождения аккредитации. Форма по своей расцветке не должна быть схожей с национальной формой сборной России и ассоциироваться с флагом страны.
Как сообщил Меньков, аккредитацию получила также тренер прыгуньи с шестом Сидоровой Светлана Абрамова. Личный тренер прыгуна Сергей Мочалов, которому Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила приехать в Лондон, в итоге принял решение остаться в России.
Российские легкоатлеты из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, могут выступать на ЧМ-2017 только в нейтральном статусе. IAAF незадолго до начала соревнований разработала специальный кодекс поведения нейтральных спортсменов и их представителей на этих соревнованиях. Согласно данному документу спортсменам и сопровождающим их лицам во время чемпионата запрещено показывать флаг, название своей страны на любом языке, национальную эмблему или другой национальный символ, нарушители этих требований понесут наказание.