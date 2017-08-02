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СМИ: Неймар согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта на €150 млн

Спорт
2 августа, 21:08 UTC+3 ТАСС

Зарплата футболиста составит €30 млн в год

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Неймар

Неймар

© EPA/Andreu Dalmau

ТАСС, 2 августа. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар согласовал условия пятилетнего контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

По данным издания, соглашение между бразильцем и ПСЖ будет подписано на пять лет, а зарплата Неймара составит €30 млн в год. Таким образом, бразилец заработает €150 млн.

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В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь, "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - 222 млн евро.

Общая сумма, в которую обойдется Неймар парижанам, составит более полумиллиарда евро: €222 млн будут выплачены в качестве отступных, €150 млн составит зарплата футболиста, около €156 млн ПСЖ потратит на различные бонусы и налоговые выплаты.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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