Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

Спорт
2 августа, 21:28 UTC+3 ТАСС

Первое место заняла сборная Швеции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Сборная России в составе Михаила Азаренко, Максима Степанова и Дмитрия Романова завоевала серебряные медали в командных соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку.

Смотрите также

Сборная России завоевала золото ЧЕ по стендовой стрельбе в командном турнире в ските

Россияне набрали 1745 очков. Первое место заняла сборная Швеции (1762), третьими стали финны (1745).

В активе российской команды теперь 13 медалей - четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, она занимает третье место в общем зачете. Лидирует сборная Украины с 11 наградами (5-4-2). Второе место занимает команда Германии - 16 наград (4-7-5).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

Смотрите также

Россиянин Климов завоевал две бронзы на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

Россияне Смыков и Барсук завоевали бронзу ЧЕ по стендовой стрельбе в трапе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей
6
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
7
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама