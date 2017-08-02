Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмыСпорт 2 августа, 22:08
В Москве ночью и утром ожидается гроза и усиление ветраОбщество 2 августа, 22:02
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 21:54
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войнуПолитика 2 августа, 21:51
За индивидуальный подход: регионы разошлись во мнениях о возрождении вытрезвителейОбщество 2 августа, 21:28
Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате ЕвропыСпорт 2 августа, 21:28
Эксперты не ждут повторения истории "Югры"Экономика и бизнес 2 августа, 21:20
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностейМеждународная панорама 2 августа, 21:15
СМИ: Неймар согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта на €150 млнСпорт 2 августа, 21:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Сборная России в составе Михаила Азаренко, Максима Степанова и Дмитрия Романова завоевала серебряные медали в командных соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку.
Россияне набрали 1745 очков. Первое место заняла сборная Швеции (1762), третьими стали финны (1745).
В активе российской команды теперь 13 медалей - четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, она занимает третье место в общем зачете. Лидирует сборная Украины с 11 наградами (5-4-2). Второе место занимает команда Германии - 16 наград (4-7-5).
Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.