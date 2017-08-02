Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы

ТАСС, 2 августа. Сборная России в составе Михаила Азаренко, Максима Степанова и Дмитрия Романова завоевала серебряные медали в командных соревнованиях в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку.

Россияне набрали 1745 очков. Первое место заняла сборная Швеции (1762), третьими стали финны (1745).

В активе российской команды теперь 13 медалей - четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых, она занимает третье место в общем зачете. Лидирует сборная Украины с 11 наградами (5-4-2). Второе место занимает команда Германии - 16 наград (4-7-5).

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.