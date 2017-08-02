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"Торпедо" обыграло "Ак Барс" в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею

Спорт
2 августа, 21:43 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 2 августа. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1 одержало победу над казанским "Ак Барсом" в матче Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш (3-я минута), Жига Еглич (9) и Данил Веряев (49). У проигравших шайбу забросил Александр Свитов (12).

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"Салават Юлаев" победил "Торпедо" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

"Торпедо" одержало первую победу на турнире, набрав три очка в двух играх. Нижегородцы занимают четвертое место в таблице. "Ак Барс" расположился на пятой позиции, набрав два очка в двух матчах.

В следующем матче 4 августа "Торпедо" сыграет с новокузнецким "Металлургом". "Ак Барс" днем ранее встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).

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