Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
2 августа, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Армейский клуб обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4458220.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4458220.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4458220.stepNow *12 +1}} - 16 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4458220.sliderLength-1}}
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Выбор редакции
Бриллиант "Династия" весом 51,38 карата
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России 1 августа, 18:39
Глава МЧС России Владимир Пучков (в центре) во время закрытия XIV Всероссийских соревнований детско-юношеского движения "Школа безопасности"
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности" 1 августа, 17:37
Портрет Джона Леннона бразильского художника Эдуардо Кобры
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле 1 августа, 14:55
Экипаж танка Т-72Б3 из России
Россия лидирует в танковом биатлоне в рамках АрМИ-2017 по итогам половины заездов 1 августа, 12:57
Во время открытия памятника семье императора Николая II на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II 31 июля, 18:36
Китайскую модель борьбы с опустыниванием "Кузупчи" высоко оценили международные эксперты 31 июля, 18:11
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4458220'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4458220'].sliderLength - 1}}
+
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над греческим АЕКом со счетом 1:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Смотрите также
Алан Дзагоев

Гончаренко: Дзагоев готов проводить на поле весь матч

Мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо. Полузащитник Алан Дзагоев провел 300-й матч в составе ЦСКА. Рекордсменом по этому показателю является нынешний вратарь команды Игорь Акинфеев (526 игр).

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Таким образом, в следующий раунд турнира прошел ЦСКА, который обеспечил себе участие в осенних матчах еврокубков. В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА будет играть в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу.

Смотрите также

ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов

"Карабах" обыграл "Шериф" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей
6
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
7
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама