Виктор Панченко покинул пост директора селекционного отдела ФК "Локомотив"

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ТАСС, 2 августа. Виктор Панченко покинул должность директора селекционно-аналитического департамента московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Виктор Вячеславович принял решение в будущем сосредоточиться на собственных проектах. Благодарим Виктора Панченко за работу в клубе и вклад в завоевание Кубка России", - говорится в заявлении клуба.
Панченко возглавил селекционный отдел "Локомотива" в декабре 2016 года. В качестве футболиста он играл за москвичей с 1988 по 1989 год.
После завершения карьеры футболиста Панченко занимался агентской деятельностью. Также он работал в качестве руководителя селекционного отдела в столичных ЦСКА и "Динамо". Является отцом нападающего "Динамо" Кирилла Панченко.