Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Немецкий "Хоффенхайм", французская "Ницца", швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Истанбул" и румынский клуб "Стяуа" могут стать соперниками московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Состав участников последнего отборочного раунда главного европейского клубного турнира стал известен по итогам ответных матчей третьего квалификационного этапа.

Вышеперечисленные клубы попали в число "несеяных" так называемого "пути представителей лиг" квалификации турнира. ЦСКА, а также итальянский "Наполи", испанская "Севилья", английский "Ливерпуль" и португальский "Спортинг" попали в число "сеяных". Посев определяется по лучшему коэффициенту в таблице Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Наполи", "Ливерпуль", "Севилья", "Хоффенхайм" и "Спортинг" вступают в борьбу с раунда плей-офф. ЦСКА в третьем квалификационном раунде переиграл греческий АЕК, "Ницца" - голландский "Аякс", "Янг Бойз" - киевское "Динамо", "Стяуа" - чешскую "Викторию", "Истанбул" - бельгийский "Брюгге".

Жеребьевка пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне. Первые матчи пройдут 15-16 августа, ответные - 22-23 августа. Победители пар квалифицируются в групповой этап турнира, жеребьевка которого пройдет 24 августа в Монако. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.