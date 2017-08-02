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Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Спорт
2 августа, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Армейцы могут встретиться с немецким "Хоффенхаймом", французской "Ниццей", швейцарским "Янг Бойз", турецким "Истанбулом", румынским "Стяуа"

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Немецкий "Хоффенхайм", французская "Ницца", швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Истанбул" и румынский клуб "Стяуа" могут стать соперниками московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Состав участников последнего отборочного раунда главного европейского клубного турнира стал известен по итогам ответных матчей третьего квалификационного этапа.

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ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

Вышеперечисленные клубы попали в число "несеяных" так называемого "пути представителей лиг" квалификации турнира. ЦСКА, а также итальянский "Наполи", испанская "Севилья", английский "Ливерпуль" и португальский "Спортинг" попали в число "сеяных". Посев определяется по лучшему коэффициенту в таблице Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Наполи", "Ливерпуль", "Севилья", "Хоффенхайм" и "Спортинг" вступают в борьбу с раунда плей-офф. ЦСКА в третьем квалификационном раунде переиграл греческий АЕК, "Ницца" - голландский "Аякс", "Янг Бойз" - киевское "Динамо", "Стяуа" - чешскую "Викторию", "Истанбул" - бельгийский "Брюгге".

Жеребьевка пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне. Первые матчи пройдут 15-16 августа, ответные - 22-23 августа. Победители пар квалифицируются в групповой этап турнира, жеребьевка которого пройдет 24 августа в Монако. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

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