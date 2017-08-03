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Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
3 августа, 0:00 UTC+3 ТАСС

В среду ЦСКА обыграл дома греческий АЕК, что принесло России 1 очко и 0,200 балла в суммарный коэффициент, который теперь составляет 42,382

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 2 августа. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По итогам игр Россия сократила отставание до 4,366 балла, ранее отрыв идущих пятыми французов составлял 4,483 балла.

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В среду ЦСКА обыграл дома греческий АЕК (1:0), что принесло России, которая идет шестой в таблице, 1 очко и 0,200 балла (количество очков, деленное на количество стартующих от страны команд) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 42,382. Армейцы квалифицировались в раунд плей-офф турнира. Французская "Ницца" сыграла вничью на выезде с голландским "Аяксом" (2:2), коэффициент Франции, которая занимает пятое место в таблице, составляет теперь 46,748 балла. Клубы из Португалии, которая идет седьмой, в среду не выступали.

В четверг пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. От России сыграют: "Зенит" дома с израильской "Бней Йегудой" (первая встреча - 2:0) и "Краснодар" на выезде с датским "Люнгбю" (2:1). От Франции: "Марсель" на выезде с бельгийским "Остенде" (4:2) и "Бордо" на выезде с венгерским "Видеотоном" (2:1), от Португалии - "Брага" дома со шведским АИКом (1:1) и "Маритиму" дома с болгарским "Ботевым" (0:0).

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию, что позволит в сезоне-2018/19 задействовать в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них - в Лиге чемпионов. Таблица коэффициентов по итогам стартовавшего сезона определит представительство стран на сезон-2019/20. России, чтобы сохранить свою квоту, нельзя терять позиции.

Первое место в таблице коэффициентов занимает Испания (89,069), второе - Германия (63,427), третье - Англия (61,962), четвертое - Италия (60,416), восьмое - Бельгия (36,900), девятое - Украина (34,333).

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ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

 

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