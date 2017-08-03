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"Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче предсезонного турнира

Спорт
3 августа, 0:06 UTC+3 ТАСС

Испанская команда стала победителем турнира, который проходил в Германии

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ТАСС, 3 августа. Испанский "Атлетико" в серии послематчевых пенальти одержал победу над английским "Ливерпулем" в финальном матче предсезонного турнира, который проходил в Германии.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе мадридского клуба гол забил Кейди Баре (33-я минута). У англичан мяч на счету Роберто Фирмино (83). В серии пенальти "Атлетико" победил со счетом 5:4.

В матче за третье место итальянский "Наполи" обыграл немецкую "Баварию" со счетом 2:0. Голы в активе Калиду Кулибали (14) и Эмануэле Джаккерини (55).

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