"Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в финальном матче предсезонного турнира

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ТАСС, 3 августа. Испанский "Атлетико" в серии послематчевых пенальти одержал победу над английским "Ливерпулем" в финальном матче предсезонного турнира, который проходил в Германии.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе мадридского клуба гол забил Кейди Баре (33-я минута). У англичан мяч на счету Роберто Фирмино (83). В серии пенальти "Атлетико" победил со счетом 5:4.
В матче за третье место итальянский "Наполи" обыграл немецкую "Баварию" со счетом 2:0. Голы в активе Калиду Кулибали (14) и Эмануэле Джаккерини (55).