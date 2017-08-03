"Зенит" сыграет с израильским клубом "Бней Иегуда" в футбольной Лиге Европы

ТАСС, 3 августа. "Зенит" сыграет в четверг с израильским клубом "Бней Иегуда" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Неделю назад "Зенит" в гостях одержал победу над израильтянами со счетом 2:0.

Для выхода в групповую стадию второго по значимости еврокубкового турнира "Зениту" необходимо пройти два раунда квалификации. 11-я команда Израиля по итогам прошлого сезона на своем поле не сумела составить "Зениту" серьезную конкуренцию, хотя оба мяча Доменико Кришито и Александр Кокорин забили лишь во втором тайме. Задача на ответную игру для "Зенита" - пройти в стыковые матчи и сохранить силы перед предстоящим матчем чемпионата России со "Спартаком".

Из-за воскресной встречи с чемпионами страны "Зенит" даже обратился к израильскому клубу с просьбой о переносе ответной игры в Санкт-Петербург - в результате жеребьевки "Зенит" должен был играть дома первый матч. Поездки в Израиль перед матчем с одним из главных конкурентов в национальном чемпионате "Зениту" удалось в итоге избежать.

Роберто Манчини наверняка проведет серьезную ротацию состава, учитывая, что и неделю назад в Израиле на поле вышли несколько футболистов из резерва. Итальянский специалист подтвердил, что в матче Лиги Европы ротация состава продолжится. Учитывая, что его футболисты наверняка будут держать в уме предстоящий матч со "Спартаком", Манчини намерен требовать от них максимальной концентрации в игре с израильским соперником.

Аргентинское пополнение "Зенита"

В нынешнем сезоне "Зенит" Манчини еще не терял очков, трижды победив в чемпионате страны и обыграв в гостях "Бней Иегуду". При этом "Зенит" продолжает усиливаться аргентинцами - подписан контракт с защитником Эмануэлем Мамманой, новичками могут стать полузащитники Сантьяго Аскасибар и Эмилиано Ригони. Уже стали полноправными игроками основного состава хавбек Леандро Паредес и форвард Себастьян Дриусси, который двумя забитыми мячами принес победу над "Рубином".

"Бней Иегуда" пробился в Лигу Европы благодаря победе в розыгрыше Кубка Израиля, команду из Тель-Авива отличает прежде всего надежная игра в обороне. Однако в Санкт-Петербурге израильтянам необходимо забивать два мяча в ворота одного из фаворитов Лиги Европы.

Матч "Зенит" - "Бней Иегуда" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Али Палабыйык из Турции.

Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. В четверг ответный матч третьего раунда проведет и "Краснодар" - в гостях против датского "Люнгбю" (первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба).