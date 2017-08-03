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"Краснодар" сыграет в гостях с "Люнгбю" за стыковые матчи футбольной Лиги Европы

Спорт
3 августа, 0:45 дата обновления: 3 августа, 3:54 UTC+3 ТАСС

Краснодарцы попробуют не растерять преимущество в один мяч, добытое в первом матче на домашнем стадионе

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© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 3 августа. "Краснодар" сыграет в четверг в гостях с датским клубом "Люнгбю" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Кубанцы неделю назад на своем поле победили со счетом 2:1, и поражение с минимальным счетом может оставить команду Игоря Шалимова за бортом Лиги Европы.

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В прошлый четверг "Краснодар" неожиданно испытал серьезные проблемы в матче с клубом, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Дании, вернувшись в элиту после перерыва. "Люнгбю" удачно действовал на контратаках, открыв счет, а победить хозяевам удалось лишь благодаря мячу 17-летнего Магомед-Шапи Сулейманова на последней минуте.

"Краснодар" в домашнем матче с датчанами использовал нескольких футболистов из ближайшего резерва - в преддверии игры чемпионата России со "Спартаком". Чемпионы страны в итоге победили "Краснодар", забив два гола в первом тайме и уверенно удержав преимущество после перерыва.

Поражение в Дании может оставить "Краснодар" без Лиги Европы, где "горожане" выступали три сезона подряд, каждый год улучшая свои результаты. Весной "Краснодар" вылетел в 1/8 финала, однако в нынешнем году может не добраться даже до групповой стадии. Чтобы продолжить выступление в Лиге Европы, "Краснодару" достаточно сыграть вничью либо проиграть со счетом 2:3, 3:4 и т.д.

Снова без Смолова

В составе "Краснодара" вновь большое количество травмированных игроков, и во встрече со "Спартаком" сказывалось в первую очередь отсутствие лучшего бомбардира Федора Смолова, который не сможет сыграть и в Дании. В домашней игре с "Люнгбю" в атаке вышел 18-летний Иван Игнатьев, которого заменил Сулейманов, тогда как против "Спартака" в нападении действовали номинальные полузащитники Виктор Классон и Вандерсон, которые воротам соперника почти не угрожали.

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Матч пройдет на стадионе "Люнгбю", расположенном в северном пригороде Копенгагена, начало - 20:45 мск. Главным арбитром назначен Себастьян Колцеску из Румынии.

Победитель серии выйдет в стыковые матчи за право выступить в групповой стадии Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

В четверг ответный матч третьего раунда проведет и "Зенит" - на своем поле против израильского клуба "Бней Иегуда" (первая игра завершилась победой российской команды со счетом 2:0).

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