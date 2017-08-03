Алмейда: футболисты ЦСКА сильны командными действиями

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ЦСКА силен командными действиями, это легло в основу победы российского футбольного клуба над греческим АЕКом. Такое мнение журналистам высказал нападающий АЕКа Угу Алмейда.
В среду ЦСКА в Москве обыграл АЕК со счетом 1:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд также завершилась победой армейцев (2:0).
"У нас была тяжелая первая игра в Афинах, ЦСКА очень силен, но мы это знали. Допустили две ошибки дома при угловых и сегодня опять ошиблись при угловом. У ЦСКА очень хорошая команда, она как машина. Все футболисты играют, как единая система", - считает Алмейда.
"Они знают друг друга и понимают, как использовать пространство, - продолжил футболист греческого клуба. - Индивидуально они не такие сильные, но как команда очень сильны. Мне кажется, опытные игроки ЦСКА имеют достойный опыт, они учат молодых и передают им свои навыки".
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.