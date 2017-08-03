Важный рубеж: ЦСКА переиграл АЕК и обеспечил себе участие в еврокубковой "осени"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл греческий АЕК в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в еврокубковой "осени". Кроме того, обстоятельства сложились так, что армейцы будут "сеяными" при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, то есть получат более слабого, по крайней мере на бумаге, соперника, чем могли.

Встреча с АЕКом, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Как и в первой встрече команд в Афинах (2:0), ЦСКА забил после розыгрыша углового - на 74-й минуте отличился Бибрас Натхо.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко остался доволен игрой команды, специалиста не смутила и низкая реализация моментов с игры: "Плюс-минус 30 процентов голов забивается со "стандартов". Если бы не было моментов, можно было бы беспокоиться, а они есть. Главное сегодня было - минимизировать моменты у наших ворот, и у нас получилось. Но, конечно, три гола с угловых - это много, такое редко бывает".

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес признался, что изначально не был доволен, когда узнал, что соперником команды станет ЦСКА. "Разумеется, мы отрабатывали стандартные положения, более того, с тех пор как я работаю в АЕКе (с января - прим. ТАСС), ЦСКА - это единственная команда, которая смогла забить нам со "стандартов", - также отметил он. - И это, скорее, вопрос не нашей работы, а мастерства армейцев".

Закономерность победы армейцев отметил украинский защитник афинской команды Дмитрий Чигринский: "Все закономерно, они [ЦСКА] готовы лучше физически и полностью переиграли нас, они вышли дальше по делу, у них было преимущество. Все-таки они играли в чемпионате России до Лиги чемпионов. Нужно учитывать опыт команды".

Неприятным моментом для поклонников ЦСКА стало то, что вратарю команды Игорю Акинфееву, который уже дважды за карьеру получал серьезные травмы колена, два раза по ходу встречи оказывали помощь врачи. "Надеюсь, все нормально. Колено, конечно, пострадало, но хочется верить, что обойдется. Может быть, просто сильный ушиб, хотя, конечно, ему досталось", - обнадежил болельщиков генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Возможные соперники

При жеребьевке раунда плей-офф квалификации ЦСКА будет среди "сеяных" и, таким образом, избежит встреч с другими командами из корзины - итальянским "Наполи", испанской "Севильей", английским "Ливерпулем" и португальским "Спортингом". Соперниками армейцев могут стать немецкий "Хоффенхайм", французская "Ницца", швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Истанбул" и румынский клуб "Стяуа".

Бабаев считает, что армейцам по силам пройти любого соперника: "Думаю, в каждом конкретном матче может произойти все что угодно, считаю, что команда, если все здоровы и в хорошей физической форме, вполне боеспособна. В двухматчевом противостоянии будет немного непросто, как и любой другой российской команде или команде из Восточной Европы".

"Сеяные" и "несеяные" команды при жеребьевке определяются по лучшему коэффициенту в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который составляется на основе предыдущих выступлений команд в еврокубках. Для попадания в число "сеяных" ЦСКА нужно было не просто пройти АЕК, но и ждать того, что раунд не смогут пройти две из трех команд с лучшим, чем у ЦСКА, коэффициентом - киевское "Динамо", чешская "Виктория" и голландский "Аякс". В итоге, несмотря на преимущество после первых игр, все три клуба не смогли пройти дальше.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 15-16 августа, ответные - 22-23 августа. Победители пар квалифицируются в групповой этап турнира, жеребьевка которого пройдет 24 августа в Монако. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы, жеребьевка которого состоится также в Монако 25 августа.