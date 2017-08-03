Папа Франциск встретился с футболистами немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха

Конституционная ассамблея Венесуэлы начнет работу 4 августаМеждународная панорама 3 августа, 4:02
Карякин обыграл Свидлера в первом туре шахматного супертурнира в Сент-ЛуисеСпорт 3 августа, 3:41
Папа Франциск встретился с футболистами немецкой "Боруссии" из МенхенгладбахаСпорт 3 августа, 3:16
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерствуМеждународная панорама 3 августа, 3:08
Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира ATP в ВашингтонеСпорт 3 августа, 3:02
Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений ТемеруМеждународная панорама 3 августа, 2:22
WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДАСпорт 3 августа, 2:10
Важный рубеж: ЦСКА переиграл АЕК и обеспечил себе участие в еврокубковой "осени"Спорт 3 августа, 1:34
Маккейн посчитал неуместной озабоченность Трампа законом о санкциях против РФМеждународная панорама 3 августа, 1:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Франциск в Аудиториуме им. Павла VI встретился с футболистами и руководством немецкого клуба "Боруссия" из Менхенгладбаха, сообщает служба печати Святого престола.
Римский первосвященник выразил свою "благодарность за узы дружбы, которые связывают эту знаменитую футбольную команду со Спортивной ассоциацией сотрудников Ватикана: за последние годы они провели несколько товарищеских матчей в Менхенгладбахе и Риме", - цитирует Ватиканское радио слова понтифика. Он отметил, что "Боруссия" всегда отличалась тем, что была командой "человеческого измерения", командой, которая высоко ценит семью.
"Приятно видеть, как целые семьи посещают ваш стадион и как там проводятся различные спортивные и образовательные программы и инициативы, направленные на продвижение молодых людей, особенно тех, кто живет в неблагоприятных условиях, - отметил Франциск. - Я призываю вас и дальше быть спортсменами добра и мира, в которых особо нуждается современный мир".
Папа Франциск является футбольным болельщиком. Обозреватели напоминают, что в мае этого года на встрече с детьми в итальянском спортивном центре он признался, что в юности в Аргентине играл в футбол, но сверстники называли его "негнущаяся нога" и в основном доверяли только позицию вратаря.