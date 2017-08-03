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Папа Франциск встретился с футболистами немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха

Спорт
3 августа, 3:16 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 3, августа. /ТАСС

Понтифик является болельщиком, в юности он играл в футбол, но сверстники называли его "негнущаяся нога" и доверяли только позицию вратаря

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© EPA/OSSERVATORE ROMANO

ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Франциск в Аудиториуме им. Павла VI встретился с футболистами и руководством немецкого клуба "Боруссия" из Менхенгладбаха, сообщает служба печати Святого престола.

Римский первосвященник выразил свою "благодарность за узы дружбы, которые связывают эту знаменитую футбольную команду со Спортивной ассоциацией сотрудников Ватикана: за последние годы они провели несколько товарищеских матчей в Менхенгладбахе и Риме", - цитирует Ватиканское радио слова понтифика. Он отметил, что "Боруссия" всегда отличалась тем, что была командой "человеческого измерения", командой, которая высоко ценит семью.

"Приятно видеть, как целые семьи посещают ваш стадион и как там проводятся различные спортивные и образовательные программы и инициативы, направленные на продвижение молодых людей, особенно тех, кто живет в неблагоприятных условиях, - отметил Франциск. - Я призываю вас и дальше быть спортсменами добра и мира, в которых особо нуждается современный мир".

Папа Франциск является футбольным болельщиком. Обозреватели напоминают, что в мае этого года на встрече с детьми в итальянском спортивном центре он признался, что в юности в Аргентине играл в футбол, но сверстники называли его "негнущаяся нога" и в основном доверяли только позицию вратаря.

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