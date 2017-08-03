Карякин обыграл Свидлера в первом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

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ТАСС, 3 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил соотечественника Петра Свидлера белыми фигурами в партии первого тура турнира на Кубок Синкфилда, третьего этапа Гран-тура (призовой фонд - $300 тыс.). Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
В других партиях первого тура россиянин Ян Непомнящий проиграл армянину Левону Ароняну, француз Максим Вашье-Лаграв обыграл Уэсли Со из США, вничью сыграли Фабиано Каруана (Индия) и Магнус Карлсен (Норвегия), а также Вишванатан Ананд (Индия) и Хикару Накамура (США).
На третьем этапе Гран-тура проходит турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого.
Турнир завершится 12 августа.