Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста "Гамбурга" Уоласа

Спорт
3 августа, 4:36 UTC+3 ТАСС

Спортивный директор немецкой команды сказал, что конкретного предложения по игроку еще не было

Поделиться
Материал из 1 страницы
Уолас

Уолас

© EPA/DAVID HECKER

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность трансфера бразильского полузащитника немецкого "Гамбурга" Уоласа. Об этом сообщает издание Bild.

Спортивный директор немецкого клуба Йенс Тодт рассказал газете, что знает об интересе армейцев к 22-летнему игроку, но уточнил, что конкретных предложений по нему не поступало.

Уолас перешел в "Гамбург" из бразильского "Гремио" в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб девять матчей в чемпионате Германии и забил один мяч. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €8 млн, срок его контракта истекает летом 2021 года. Уолас является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама