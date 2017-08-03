Bild: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста "Гамбурга" Уоласа

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность трансфера бразильского полузащитника немецкого "Гамбурга" Уоласа. Об этом сообщает издание Bild.

Спортивный директор немецкого клуба Йенс Тодт рассказал газете, что знает об интересе армейцев к 22-летнему игроку, но уточнил, что конкретных предложений по нему не поступало.

Уолас перешел в "Гамбург" из бразильского "Гремио" в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб девять матчей в чемпионате Германии и забил один мяч. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €8 млн, срок его контракта истекает летом 2021 года. Уолас является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.