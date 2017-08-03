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Мадридский "Реал" по пенальти обыграл сборную звезд MLS в товарищеском матче

Спорт
3 августа, 6:26 UTC+3 ТАСС

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1

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© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 3 августа. Испанский "Реал" в серии пенальти обыграл команду, составленную из звезд североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Товарищеский матч прошел в Чикаго.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе мадридского клуба мяч забил Борха Майораль (59-я минута), у соперника отличился Дом Дуайер (87), представляющий клуб "Орландо".

В составе сборной MLS играли, в частности, бразилец Кака, испанец Давид Вилья, немец Бастиан Швайнштайгер. У "Реала" отсутствовал португальский форвард Криштиану Роналду, продолжающий готовиться к сезону по индивидуальной программе.

На 72-й минуте встречи место в воротах "Реала" занял сын главного тренера команды Зинедина Зидана - Лука Зидан.

Мадридский клуб 8 августа в качестве победителя Лиги чемпионов в Скопье сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с обладателем трофея Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

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