Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Панарин намерен доказать в "Коламбусе", что может быть результативным без Кейна

Спорт
3 августа, 7:36 UTC+3 ТАСС

Во время выступления за "Чикаго" россиянин больше половины шайб забросил с передач американца

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин и Патрик Кейн

Артемий Панарин и Патрик Кейн

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 3 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Артемий Панарин, перешедший в межсезонье из "Чикаго", планирует в новом сезоне доказать, что может набирать очки в отсутствие американца Патрика Кейна. Панарина цитирует русскоязычная версия сайта NHL.com.

23 июня "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Кейн всегда был для меня отличным партнером, он отдавал мне шикарные передачи. Будет сложно удержаться на таком же уровне, но я не переживаю, надо работать и доказывать - но не скептикам, на которых не обращаю внимания, мне не интересны эти интернет-дебаты. Я прислушиваюсь только к мнению легендарных спортсменов, которые многого добились, они понимают психологию игрока, изнанку хоккея. Кейн, безусловно, классный игрок, так получалось, что он мне отдавал все передачи, потому что мы с ним много пасовались друг с другом, было хорошее взаимопонимание на льду, я знал, что если отдам шайбу Патрику, он ее не потеряет, и атака пойдет дальше", - сказал Панарин.

"Никакой проблемы в обмене в "Коламбус" для меня нет, - добавил Панарин. - Наоборот, я хочу еще больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии".

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.

Смотрите также

Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"

Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному росту

Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с Панариным

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели нашли тела двух человек, предположительно погибших при взрыве в Абхазии
2
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
РСТ: взрыв в Абхазии приведет к снижению туристического потока из России
5
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама