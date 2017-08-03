Панарин намерен доказать в "Коламбусе", что может быть результативным без Кейна

ТАСС, 3 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Артемий Панарин, перешедший в межсезонье из "Чикаго", планирует в новом сезоне доказать, что может набирать очки в отсутствие американца Патрика Кейна. Панарина цитирует русскоязычная версия сайта NHL.com.

23 июня "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Кейн всегда был для меня отличным партнером, он отдавал мне шикарные передачи. Будет сложно удержаться на таком же уровне, но я не переживаю, надо работать и доказывать - но не скептикам, на которых не обращаю внимания, мне не интересны эти интернет-дебаты. Я прислушиваюсь только к мнению легендарных спортсменов, которые многого добились, они понимают психологию игрока, изнанку хоккея. Кейн, безусловно, классный игрок, так получалось, что он мне отдавал все передачи, потому что мы с ним много пасовались друг с другом, было хорошее взаимопонимание на льду, я знал, что если отдам шайбу Патрику, он ее не потеряет, и атака пойдет дальше", - сказал Панарин.

"Никакой проблемы в обмене в "Коламбус" для меня нет, - добавил Панарин. - Наоборот, я хочу еще больше тренироваться. Такие моменты закаляют и дают толчок в развитии".

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В большинстве встреч россиянин играл в одном звене с Кейном. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу (в 45 случаях ассистентом выступал Кейн) и сделал 90 передач.