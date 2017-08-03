Призер Олимпийских игр спринтер де Грассе пропустит чемпионат мира из-за травмы

Тренер "Халла" Слуцкий сравнил себя с ГагаринымСпорт 3 августа, 10:27
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентябряСпорт 3 августа, 10:23
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухолиОбщество 3 августа, 10:22
Цифровые открытки и 24-метровый триколор украсят Москву ко Дню Государственного флагаМосква 3 августа, 10:16
Загрузка газопровода OPAL начала расти после снятия судебных ограниченийЭкономика и бизнес 3 августа, 10:14
Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняютсяСпорт 3 августа, 10:07
По следам Пенса: что вице-президент США пообещал Эстонии, Грузии и ЧерногорииМеждународная панорама 3 августа, 10:00
Министр: екатеринбургские бассейны оказались не готовы к проведению Кубка ПоповаСпорт 3 августа, 9:55
Мобильные ДК и библиотеки-коворкинги: как в регионах развивают культурную инфраструктуруКультура 3 августа, 9:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Канадский спринтер, призер Олимпийских игр - 2016 Андре де Грассе пропустит чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.
18 июня в Стокгольме на этапе "Бриллиантовой лиги" де Грассе на стометровке показал лучший результат сезона - 9,69 секунды.
"Соревнования в беге на 100 метров в Лондоне были моей главной задачей. Я действительно подходил к турниру в лучшей форме и готов был конкурировать с лучшими атлетами мира. Но я не имею возможности выступить на первенстве из- за травмы. Мне грустно упускать такой шанс, но я еще молод и вернусь сильнее", - сообщил 22-летний канадец.
Де Грассе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл бронзу в беге на 100 метров и эстафете 4х100 метров, а также серебро в беге на 200 метров.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Финал на дистанции 100 метров состоится 5 августа.