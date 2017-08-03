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Призер Олимпийских игр спринтер де Грассе пропустит чемпионат мира из-за травмы

Спорт
3 августа, 9:16 UTC+3 ТАСС

Канадский легкоатлет не сможет принять участие в турнире в связи с травмой подколенного сухожилия

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Андре де Грассе

Андре де Грассе

© EPA/ANDERS WIKLUND

ТАСС, 3 августа. Канадский спринтер, призер Олимпийских игр - 2016 Андре де Грассе пропустит чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

18 июня в Стокгольме на этапе "Бриллиантовой лиги" де Грассе на стометровке показал лучший результат сезона - 9,69 секунды.

"Соревнования в беге на 100 метров в Лондоне были моей главной задачей. Я действительно подходил к турниру в лучшей форме и готов был конкурировать с лучшими атлетами мира. Но я не имею возможности выступить на первенстве из- за травмы. Мне грустно упускать такой шанс, но я еще молод и вернусь сильнее", - сообщил 22-летний канадец.

Де Грассе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл бронзу в беге на 100 метров и эстафете 4х100 метров, а также серебро в беге на 200 метров.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Финал на дистанции 100 метров состоится 5 августа.

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