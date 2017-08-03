Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняются

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Во второй части дорожной карты Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованной 3 августа, нет ничего нового. Россия продолжает работу над выполнением критериев, требуемых организацией для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Согласно одному из критериев, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.
"Ничего нового, - отметил Жуков. - WADA опубликовало критерии, над которыми мы продолжаем планомерную работу. Планируем, что осенью они будут выполнены. Могу сказать, что до конца года это произойдет точно".
После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.
В оставшиеся критерии восстановления РУСАДА также вошли: