Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняются

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Во второй части дорожной карты Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованной 3 августа, нет ничего нового. Россия продолжает работу над выполнением критериев, требуемых организацией для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Согласно одному из критериев, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

"Ничего нового, - отметил Жуков. - WADA опубликовало критерии, над которыми мы продолжаем планомерную работу. Планируем, что осенью они будут выполнены. Могу сказать, что до конца года это произойдет точно".

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

В оставшиеся критерии восстановления РУСАДА также вошли:

открытие доступа к образцам Московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов;

наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора агентства с участием в качестве наблюдателей двух международных экспертов;

создание нового комитета по выдаче терапевтических исключений (TUE) и обеспечение его функционирования, члены комитета должны пройти профессиональную подготовку;

укомплектование состава допинг-офицеров и завершение их обучения;

оплата расходов двух международных экспертов, а также сотрудников Британского антидопингового агентства (UKAD), которые будут продолжать работать над восстановлением РУСАДА, как ожидается, до апреля 2018 года;

полная финансовая независимость РУСАДА от властей РФ;

наличие необходимых ресурсов для поддержания и развития проводимой образовательной программы;

WADA проведет аудит РУСАДА, предположительно, в сентябре 2017 года;

WADA проведет второй аудит через четыре месяца после восстановления возможности РУСАДА самостоятельно проводить допинг-тестирование.