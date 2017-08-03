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Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняются

Спорт
3 августа, 10:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Во второй части дорожной карты Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованной 3 августа, нет ничего нового. Россия продолжает работу над выполнением критериев, требуемых организацией для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил ТАСС президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

Согласно одному из критериев, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

"Ничего нового, - отметил Жуков. - WADA опубликовало критерии, над которыми мы продолжаем планомерную работу. Планируем, что осенью они будут выполнены. Могу сказать, что до конца года это произойдет точно".

После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

В оставшиеся критерии восстановления РУСАДА также вошли:

  • открытие доступа к образцам Московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов;
  • наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора агентства с участием в качестве наблюдателей двух международных экспертов;
  • создание нового комитета по выдаче терапевтических исключений (TUE) и обеспечение его функционирования, члены комитета должны пройти профессиональную подготовку;
  • укомплектование состава допинг-офицеров и завершение их обучения;
  • оплата расходов двух международных экспертов, а также сотрудников Британского антидопингового агентства (UKAD), которые будут продолжать работать над восстановлением РУСАДА, как ожидается, до апреля 2018 года;
  • полная финансовая независимость РУСАДА от властей РФ;
  • наличие необходимых ресурсов для поддержания и развития проводимой образовательной программы;
  • WADA проведет аудит РУСАДА, предположительно, в сентябре 2017 года;
  • WADA проведет второй аудит через четыре месяца после восстановления возможности РУСАДА самостоятельно проводить допинг-тестирование.
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