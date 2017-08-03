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Пресс-служба "Локомотива" подтвердила, что переименование арены запланировано на 5 августа

Спорт
3 августа, 11:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Стадион "Локомотив" будет переименован в "РЖД Арену"

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Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив" подтвердила, что одноименный стадион в Черкизове планируется переименовать в "РЖД Арену" 5 августа накануне Дня железнодорожника.

Ранее о том, что стадион будет переименован 5 августа, сообщила газета "Известия".

"Планируется, что 5 августа стадион обретет новое название - "РЖД Арена", - сказали ТАСС в пресс-службе московского клуба.

5 августа "Локомотив" проведет домашний матч чемпионата России со "СКА-Хабаровском", игра начнется в 20:00 (мск).

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.

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