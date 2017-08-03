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Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера

Спорт
3 августа, 11:17 дата обновления: 3 августа, 11:37 UTC+3 ТАСС

В последнем бою Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 3 августа. Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

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"Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта, - сказал Кличко. - Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе".

41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), но теперь не состоится. 

Заявление Кличко о завершении карьеры

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