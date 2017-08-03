Суд отклонил требования ФК "Кубань" о незаконности компенсации в пользу Ивелина Попова

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арбитражный суд Краснодарского края отклонил требования акционеров футбольного клуба "Кубань" и самого клуба о недействительности приложения к соглашению о расторжении трудового договора с болгарским полузащитником Ивелином Поповым, которое предусматривало выплату компенсации в пользу игрока в связи с увольнением. Об этом ТАСС сообщил адвокат игрока Сергей Пронкин.

Попов выступал за "Кубань" с 2012 по 2015 год, после чего перешел в московский "Спартак", за который играет и сейчас. Как сообщалось ранее, 31 мая 2015 года "Кубань" и Попов подписали приложение N1 к соглашению о расторжении трудового договора. В нем говорится, что клуб принял на себя обязательство перечислить футболисту единовременную выплату в размере €600 тыс. евро в срок до 15 июля 2015 года. Выплата в результате не была осуществлена, что и стало предметом спора.

В июле 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение, аналогичное нынешнему. Потом оно было обжаловано акционерами "Кубани" в 15-м Арбитражном апелляционном суде Краснодарского края, который, в свою очередь, признал правоту суда первой инстанции. Однако затем Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа (ФАС СКО) отменил все состоявшиеся по делу судебные акты и вернул его в суд первой инстанции для повторного рассмотрения по существу с самого начала, а также указал на то, что ФК "Кубань", который изначально фигурировал в деле в качестве ответчика, должен быть привлечен к участию в деле в качестве истца.

"И вот, по прошествии двух лет (иск был подан 5 августа 2015 года - прим. ТАСС), суд первой инстанции снова подтвердил правоту футболиста в таком, как оказалось, трудном, для Фемиды споре. Таким образом, суд в очередной раз подтвердил, что компенсационная выплата в пользу игрока при досрочном расторжении трудового договора законна", - сказал Пронкин.

"Это важный шаг в защите интересов профессиональных спортсменов, особенно на фоне того, что футбольные клубы в последнее время начали использовать схему, когда не они сами, а их акционеры или спонсоры обращаются в суд с целью оспорить документы, предполагающие выплаты в пользу футболиста", - отметил адвокат.

Представитель игрока выразил надежду, что данное решение будет оставлено в силе вышестоящими судебными инстанциями. "Это позволит уменьшить в будущем количество ситуаций, когда клуб обещает игроку денежные выплаты, а потом, используя обходные схемы, чужими руками оспаривает в государственном суде правомерность таких выплат", - сказал он.