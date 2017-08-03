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Федерация гандбола России объявила о создании московского клуба "Спартак"

Спорт
3 августа, 12:13 дата обновления: 3 августа, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Клуб займет в суперлиге место челябинского "Динамо", которое по итогам минувшего сезона покинуло высший дивизион

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) объявила о создании московского клуба "Спартак", который будет выступать в чемпионате страны. Презентация гандбольного клуба состоялась в четверг в ТАСС.

Московский клуб займет в суперлиге место челябинского "Динамо", которое по итогам минувшего сезона покинуло высший дивизион.

Главным тренером вновь образованного клуба стал Василий Филиппов. 

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"Василий Филиппов - уважаемый, заслуженный человек, - сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. - Он молодой специалист, но выбор в его пользу был сделан не случайно. Мы долго присматривались к нему. Не скрою, я играл с ним и в гандбол, и в футбол, поэтому я мог лично оценить на поле его бойцовские качества. Я вижу, что он очень амбициозен".

Консультантом 36-летнего Филиппова будет олимпийский чемпион 1976 года Юрий Климов.

Филиппов известен по выступлению за подмосковный клуб "Чеховские медведи", в составе которого он стал 14-кратным чемпионом страны.

"Спартак" через сезон должен стать чемпионом России"

Шишкарев считает, что Спартак" в сезоне-2018/19 должен стать чемпионом России.

"Имя обязывает. "Спартак" - народный бренд, любимый миллионами людей ромбик с буквой "С". Поэтому цели амбициозные. Задача - в сезоне-2017/18 попасть в тройку призеров, еще через год - чемпионство, а в сезоне-2019/20 - в статусе чемпиона страны успешное выступление в Лиге чемпионов, где надо дойти до "Финала четырех", - сказал Шишкарев.

Глава федерации подчеркнул, что "Спартак" должен стать базовым клубом для сборной России. "Мы не видим для себя альтернативы попаданию на Олимпиаду 2020 года, поэтому заявления о том, что это будет базовый клуб сборной, - вполне осознанные. Мы хотим создать такие финансовые, инфраструктурные, спортивные и человеческие условия, чтобы ведущие игроки страны играли здесь", - пояснил он.

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