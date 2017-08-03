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Мутко: вход на контрольный матч сборной России и "Динамо", скорее всего, будет бесплатным

Спорт
3 августа, 12:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Встреча состоится 3 сентября на стадионе "Арена-Химки"

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбольный союз (РФС) может сделать вход на контрольный матч между сборной России и московским "Динамо" бесплатным для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Встреча состоится 3 сентября на стадионе "Арена Химки".

"Скорее всего, сделаем проход на этот матч бесплатным", - сказал Мутко.

Сборная России не будет проводить международных матчей в сентябре. "Сентябрь - самый непростой месяц с точки зрения проведения матчей, ведь во всех конфедерациях проводятся игры квалификации чемпионата мира, только на одном-двух континентах можно было найти соперника [по контрольному матчу]. Но играть только ради игры мы не хотели, это первое; второе - главный тренер [Станислав Черчесов] объяснил, многие игроки основного состава сборной травмированы, не отдохнув приступили к чемпионату России", - сказал Мутко.

"Это будет особый сбор - будут приглашены те, кто были в сборной, но не играли, а также те, кого еще надо посмотреть, с кем поработать. Поэтому и решили сыграть такую игру с "Динамо", командой, в которой нет игроков сборной. Это будет чисто контрольный матч, чтобы еще раз посмотреть возможность ряда игроков. А октябрь-ноябрь - это уже будет основная обойма игроков, конкретная задача по подготовке игроков к чемпионату мира", - отметил глава РФС.

"По договоренности о товарищеских матчах информация будет позже. Дело не только в командах, но и в том, где играть эти матчи. В ближайшее время мы дадим информацию по этому вопросу", - сообщил Мутко.

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