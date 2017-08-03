Мутко: граждане КНДР не работают на объектах ЧМ-2018, никаких нарушений нет

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Граждане КНДР не работают на строительстве объектов чемпионата мира по футболу 2018 года, никаких нарушений со стороны России нет. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее восемь сенаторов США обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с письмом, в котором призвали провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года.

"ФИФА наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений [при строительстве объектов] нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из КНДР] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им [сенаторам] разъяснит", - сказал Мутко.

"Мы каждую неделю на связи с ФИФА, проводятся телефонные конференции, обсуждаем любые вопросы. И вопросов касательно использования рабочей силы при строительстве объектов со стороны ФИФА нет. Говорю вам как председатель оргкомитета", - добавил вице-премьер РФ.

"Если же есть какие-либо вопросы, то мы готовы к любому обсуждению. Мы мониторим все - в том числе блогосферу. Я лично изучаю заявления любого блогера, сделанное в любом уголке нашей страны, какого бы города оно ни касалось", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.