Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" открылся в Москве

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международного хоккейного турнира "Кубок Владислава Третьяка" среди детско-юношеских команд состоялась в московском дворце спорта "Янтарь", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Традиционный турнир имени трехкратного олимпийского чемпиона, главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, пройдет уже в 44-й раз. В соревнованиях примут участие десять детско-юношеских команд из России, Белоруссии, Швеции, Канады и Чехии.
"Федерация хоккея России совместно с фондом моего имени уже много лет проводит такие международные турниры. Наша главная задача состоит в том, чтобы наши мальчишки смогли соприкоснуться с другой техникой и другим стилем игры. Мы хотим посмотреть, на каком уровне находимся мы и другие страны. За 44 года сюда приезжали молодые хоккеисты более чем из 20 стран, в свое время на этом турнире на лед выходили Александр Овечкин и Евгений Малкин, которые тогда еще не были звездами, поэтому сейчас мы, возможно, находимся при рождении новых звездных игроков из разных стран", - сказал Третьяк.
"Самое главное - мы даем возможность ребятам заниматься спортом", - заключил он.
Турнир завершится 6 августа.