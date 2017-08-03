Делегация УЕФА посетит Крым ориентировочно с 10 по 20 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Делегация специального комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ориентировочно с 10 по 20 сентября посетит Крым для ознакомления с местами, где будут построены футбольные поля. Об этом сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Делегацию УЕФА в Крым ждем в первой половине сентября 2017 года, ориентировочно в период с 10-го по 20-е. Пока ничего не меняется. Созванивались с коллегами из Швейцарии буквально вчера, подтверждение получили, все идет по плану", - сообщил Ветоха.

По его словам, возглавит делегацию директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович. "Они хотят посмотреть поля, которые мы отобрали для строительства стадионов. Это четыре полноценных профессиональных футбольных поля размерами 110х70 метров в поселке Ленино, Симферополе, Севастополе и Джанкое", - добавил Ветоха. Строительство, отметил он, будет проводиться на условиях софинансирования, часть средств будет выделяться из местного бюджета, УЕФА профинансирует приобретение искусственное покрытия для полей.

Ветоха отметил, что сумма в €1 млн, которая была выделена Крымскому футбольному союзу на развитие футбола, пока не поступала. "Этот €1 млн пока не поступил. Они и едут сюда для того, чтобы посмотреть все своими глазами и понять, как эти средства будут тратиться", - сообщил он.

Предполагается, что €900 тыс. будут потрачены на приобретение искусственного газона, а €100 тыс. - на обучение крымских тренеров и судей. По словам Ветохи, достигнута договоренность, что первая группа пройдет обучение уже в октябре этого года.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.