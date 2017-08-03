Совет IIHF не будет рассматривать дисквалификацию Зарипова на заседании в сентябре

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседание которого пройдет в сентябре, не будет рассматривать дело российского нападающего Даниса Зарипова, отстраненного за употребление допинга. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.
Заседание совета и конгресса IIHF состоится с 24 по 30 сентября в Испании. 25 июля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Проба была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17, игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. По словам Зарипова, КХЛ совместно с юристами будет добиваться снижения срока дисквалификации.
"Дисциплинарный комитет международной федерации уже вынес свое решение на основании правил WADA [Всемирное антидопинговое агентство]. Вчера лига заслушала Даниса, он намерен подавать апелляцию в CAS [Спортивный арбитражный суд]. Теперь если только суд примет какие-то его доводы, все будет рассматриваться только там", - сказал Третьяк.
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе казанского "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из "Металлурга" в "Ак Барс", однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.