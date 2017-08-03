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Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализации

Спорт
3 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер отметил, что все российские спортивные структуры добросовестно взаимодействуют с международными организациями

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало актуализированную дорожную карту, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Но это не должно вызывать тревогу - России осталось совсем немного для ее реализации, заявил ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Проделан определенный этап выполнения критериев дорожной карты, РУСАДА получила право планирования и тестирования во взаимодействии с ЮКАД [Британским антидопинговым агентством]. Дорожная карта WADA была актуализирована в связи с этим, - пояснил Мутко. - В ней нет ничего нового, что могло бы вызвать какую-либо тревогу. Все, что названо, будет сделано, а результаты в ближайшее время будут представлены Международному олимпийскому комитету и WADA".

Вторая часть критериев WADA для восстановления РУСАДА была опубликована 3 августа. Одним из критериев является то, что Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

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Мутко напомнил, что президент РФ обозначил свою позицию по отношению к этому вопросу. "Мы, не давая оценок, ведем расследование, поскольку наша антидопинговая организация и вся система допустила сбой. Все меры были приняты. Но никаких госпрограмм не было и быть не может, этого в России не было, и мы не будем признавать того, чего не было", - заявил вице-премьер.

Остальные пункты продолжают реализовываться. "Другие пункты дорожной карты реализуются - скоро наблюдательный совет РУСАДА выберет генерального директора организации. Работа идет. Все пункты либо выполнены, либо выполняются - осталось два-три шага", - подчеркнул Мутко.

Россия добросовестно взаимодействует с мировыми организациями

Мутко отметил, что все российские спортивные структуры добросовестно взаимодействуют с международными организациями. "Мы добросовестно работаем по дорожной карте, взаимодействуя с международными организациями на уровне РУСАДА, министерства спорта, Олимпийского комитета России, - заявил вице-премьер. - В сентябре пройдет аудит WADA, в ноябре, надеемся, получит восстановление РУСАДА, а в следующем году мы ждем еще одного аудита".

Вице-премьер напомнил, что WADA также должна нести ответственность за работу РУСАДА. "Надо понимать - мы создаем независимую антидопинговую организацию, и WADA тоже несет ответственность за ее работу, чтобы не повторилось того, что произошло. Ведь получилось, что организация была независимой, а виноватым оказалось государство".

РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации в 2015 году после допингового скандала, разразившегося в российском спорте. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс в ее выполнении, но было отмечено, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

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