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Николай Валуев не удивлен, что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру

Спорт
3 августа, 13:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Бывший чемпион мира по боксу назвал выступление Кличко определенным периодом в истории профессионального бокса

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление украинца Владимира Кличко стало определенным периодом в истории мирового профессионального бокса. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.

В четверг стало известно, что 41-летний Кличко завершил профессиональную карьеру, о чем он объявил на своем официальном сайте.

"Я не удивлен его уходу - рано или поздно надо было заканчивать. Наверное, пришел момент, когда надо уходить, - сказал Кличко. - Он очень долгое время был чемпионом мира по многим версиям, и это является определенным периодом в истории бокса. Поэтому считаю, что он вполне достойно занимал место в профессиональном дивизионе".

Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира. Последним для Кличко стал поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля нынешнего года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.

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