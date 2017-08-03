Шишкарев: вероятность появления гандбольного клуба "Зенит" составляет более 50%

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вероятность появления гандбольного клуба "Зенит" на базе санкт-петербургского "Университета Лесгафта-Невы" очень велика. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
В четверг было объявлено о создании московского гандбольного клуба "Спартак".
"Шансы более чем велики, больше 50 процентов, - ответил Шишкарев. - Но речь идет не о создании, а об изменении статуса гандбольного клуба "Нева". Все это более чем вероятно".
Президент Московской федерации гандбола Максим Ксензов в свою очередь выразил надежду, что в столице также будет создан клуб ЦСКА. "Надеюсь, однажды мы увидим и гандбольное дерби "Спартака" и ЦСКА", - сказал он.