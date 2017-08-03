Волгоградский гандбольный клуб "Каустик" может быть переименован в "Сталинград"

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гандбольный клуб "Каустик" из Волгограда может быть переименован в "Сталинград". Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
"Наш попечитель Дмитрий Рогозин уже обсудил этот вопрос. Предполагается, что "Каустик" будет переименован в "Сталинград", - сказал Шишкарев.
Мужской гандбольный клуб "Каустик" был основан в 1976 году. Команда четыре раза становилась чемпионом России.