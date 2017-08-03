Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спортивный комплекс стоимостью 550 млн рублей сдадут под Новосибирском в 2018 году

Спорт
3 августа, 13:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, августа. /ТАСС

Площадь комплекса - около 13 тыс. кв. метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс с двумя бассейнами, скалодромом, боулинг-клубом и батут-центром появится в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Спортивно-оздоровительный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году. Строительство ведет частный инвестор при поддержке регионального правительства. Через год на месте нынешнего котлована появится двухэтажный комплекс с двумя бассейнами [25-метровый взрослый на шесть дорожек и детский], скалодромом, тренажерными и танцевальными залами, спортивным боулингом, батутами, зоной SPA и залами для борьбы и бокса, которые позволят проводить соревнования федерального уровня", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, стоимость объекта составит около 550 млн рублей. Площадь комплекса - около 13 тыс. кв. метров. Кроме того, в 2018 году в Краснообске планируется построить крытый каток площадью 3,2 тыс. кв. метров. Он будет располагать трибуной на 140 человек.

Рабочий поселок Краснообск расположен в 23 километрах от Новосибирска, в нем проживают более 23 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
3
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
4
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
5
"Победа" снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа
6
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама