Спортивный комплекс стоимостью 550 млн рублей сдадут под Новосибирском в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Спортивный комплекс с двумя бассейнами, скалодромом, боулинг-клубом и батут-центром появится в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Спортивно-оздоровительный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году. Строительство ведет частный инвестор при поддержке регионального правительства. Через год на месте нынешнего котлована появится двухэтажный комплекс с двумя бассейнами [25-метровый взрослый на шесть дорожек и детский], скалодромом, тренажерными и танцевальными залами, спортивным боулингом, батутами, зоной SPA и залами для борьбы и бокса, которые позволят проводить соревнования федерального уровня", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, стоимость объекта составит около 550 млн рублей. Площадь комплекса - около 13 тыс. кв. метров. Кроме того, в 2018 году в Краснообске планируется построить крытый каток площадью 3,2 тыс. кв. метров. Он будет располагать трибуной на 140 человек.

Рабочий поселок Краснообск расположен в 23 километрах от Новосибирска, в нем проживают более 23 тыс. человек.