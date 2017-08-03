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Песков: Россия нацелена максимально сотрудничать с антидопинговыми структурами мира

Спорт
3 августа, 13:37 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. / ТАСС

По словам пресс-секретаря главы РФ, все руководствуются абсолютной установкой президента на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допинга в спорте

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Россия выступает против допинга в любом проявлении и нацелена на максимальное сотрудничество с международными антидопинговыми организациями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы руководствуемся абсолютной установкой президента РФ на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допинга в спорте, на очищение спорта от допинга и на максимально возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами", - сказал он.

Комментируя требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать доклад Ричарда Макларена ради восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Песков заметил, что "этим занимаются наши спортивные власти". "Кроме того, вы знаете, что у нас есть [Независимая общественная антидопинговая] комиссия Смирнова. Наверное, лучше все-таки обращаться к ним, потому что именно они осуществляют соответствующие контакты", - сказал он.

Что же касается различных докладов, которые звучали в этом контексте, то по словам Пескова, "там есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны".

WADA опубликовало актуализированную дорожную карту, в которой содержатся оставшиеся требования организации для восстановления прав РУСАДА. РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации в 2015 году после допингового скандала, разразившегося в российском спорте. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс в ее выполнении, но было отмечено, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.

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