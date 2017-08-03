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Молчанов назначен директором по развитию регби в Федерации регби России

Спорт
3 августа, 13:42 UTC+3 ТАСС

В его задачи будет входить развитие этого вида спорта в регионах

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ТАСС, 3 августа. Бывший игрок московского клуба "Слава" и сборной СССР Сергей Молчанов назначен на должность директора по развитию регби в Федерации регби России. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В его задачи будет входить развитие регби в регионах. По словам Молчанова, он уже побывал в Белгородской и Курской областях и в Орле.

"Чувствую на себе большую ответственность за принятые решения. Буду заниматься одним из самых непростых, но интересных направлений - это работа с регионами. Одна из задач, стоящих передо мной - развитие детского, юношеского и студенческого регби в регионах. Это основа того пласта игроков, которые в будущем могут пополнить национальные команды России по регби и регби-7", сообщил Молчанов.

Молчанов выступал за "Славу" с 1986 по 1993 год, став обладателем Кубка СССР в 1989 году. Он был последним капитаном в истории сборной СССР.

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