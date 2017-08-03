Вице-президент ФК "Спартак": аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить состав

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Арендованный московским "Спартаком" у "Челси" хорватский полузащитник Марио Пашалич позволит качественно укрепить состав команды. Об этом ТАСС рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
"Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде", - сказал Измайлов.
Пашалич перешел в "Челси" в июле 2014 года из хорватского "Хайдука". За английский клуб футболист не провел ни одного матча и играл в аренде в испанском "Эльче" (в сезоне-2014/15), "Монако" (2015/16) и итальянском "Милане" (2016/17).
В составе миланского клуба он сыграл 27 матчей, забил пять голов и стал обладателем Суперкубка Италии. За сборную Хорватии игрок принял участие в двух матчах.