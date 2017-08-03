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Около 150 участников собрал шахматный фестиваль "Башня согласия" в Назрани

Спорт
3 августа, 14:40 UTC+3 МАГАС МАГАС 3, августа. /ТАСС

Фестиваль продлится до 13 августа

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МАГАС, 3 августа. /ТАСС/. Международный шахматный фестиваль "Башня согласия", в котором принимают участие около 150 детей разных возрастных групп, стартовал в Назрани. Об этом сообщил ТАСС министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров.

"У нас сегодня во Дворце культуры Назрани состоялось торжественное открытие второго международного шахматного фестиваля "Башня согласия". В этом турнире принимают участие около 150 ребят из различных регионов страны, Израиля, Испании и Киргизии", - сказал он.

По его утверждению, в рамках фестиваля состоится турнир между международными гроссмейстерами Борисом Гельфандом из Израиля и россиянином Эрнесто Инаркиевым.

Фестиваль продлится до 13 августа. Его организатор - региональный спортивный клуб "Ади Ахмад" совместно с правительством республики Ингушетия при поддержке Российской шахматной федерации и Международного школьного шахматного союза.

В рамках фестиваля 12-13 августа состоится заключительный, третий этап Кубка Северо-Кавказского федерального округа, в котором примут участие сильнейшие игроки региона.

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