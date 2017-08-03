Рябинский: реванш с Кличко не был целью для Поветкина

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не ставил перед собой обязательную цель взять реванш у украинца Владимира Кличко. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
41-летний Кличко в четверг объявил о завершении карьеры профессионального боксера. Поветкин потерпел поражение от Кличко в октябре 2013 года.
"Реванш не был самоцелью для Саши. Нам надо, чтобы Саша стал чемпионом мира", - сказал Рябинский.
"Владимир Кличко - хороший спортсмен, интеллигентный и благородный человек. В боксе он добился всего, что возможно. На мой взгляд, он принял правильное решение [завершить карьеру]. Братья Кличко - это целая эпоха в боксе", - сказал Рябинский.