Рябинский: реванш с Кличко не был целью для Поветкина

Владимир Кличко и Александр Поветкин после поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, 2013 год © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не ставил перед собой обязательную цель взять реванш у украинца Владимира Кличко. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

41-летний Кличко в четверг объявил о завершении карьеры профессионального боксера. Поветкин потерпел поражение от Кличко в октябре 2013 года.

"Реванш не был самоцелью для Саши. Нам надо, чтобы Саша стал чемпионом мира", - сказал Рябинский.

"Владимир Кличко - хороший спортсмен, интеллигентный и благородный человек. В боксе он добился всего, что возможно. На мой взгляд, он принял правильное решение [завершить карьеру]. Братья Кличко - это целая эпоха в боксе", - сказал Рябинский.