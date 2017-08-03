Футболисты из Крыма могут быть задействованы в международных трансферах в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты из Крыма смогут получать международные трансферные сертификаты не ранее 2018 года, сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Это будет, наверное, со следующего года. Это будут международные трансферные сертификаты", - отметил Ветоха.

По его словам, вначале крымчане по требованию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны освоить первичную программу "Коннект", то есть заполнить специальные опросные листы, а затем перейти на программу международных трансферов - TMS. КФС, по словам Ветохи, уже получил анкеты из УЕФА.

"Нам выслали опросник на 28 листах. Пока мы будем осваивать программу "Коннект", как я понимаю, это для апробации, а потом нас перекинут на другой формат - TMS. Так было в Косово, Абхазии и других, или непризнанных, или со специальным статусом, как Крымский футбольный союз, федерациях. Пока мы этот опросник изучаем", - отметил он.

Ветоха также отметил, что между КФС и УЕФА установился "хороший позитивный обмен информацией". "Очень приятно, хотел бы отметить, что каждый день мы созваниваемся и за последний месяц общаемся больше, чем за все два предыдущих года", - отметил Ветоха.

Ранее президент КФС сообщил, что ориентировочно с 10 по 20 сентября 2017 года Крым посетит делегация специального комитета УЕФА во главе с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем. УЕФА в марте 2017 года сообщил, что выделяет КФС 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Средства пойдут на приобретение искусственного газона для четырех профессиональных полей на полуострове и на подготовку тренеров и судей. КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.