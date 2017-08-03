Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты из Крыма могут быть задействованы в международных трансферах в 2018 году

Спорт
3 августа, 14:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, августа. /ТАСС

Президент Крымского футбольного союза отметил, что между КФС и УЕФА установился хороший позитивный обмен информацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты из Крыма смогут получать международные трансферные сертификаты не ранее 2018 года, сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Это будет, наверное, со следующего года. Это будут международные трансферные сертификаты", - отметил Ветоха.

По его словам, вначале крымчане по требованию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны освоить первичную программу "Коннект", то есть заполнить специальные опросные листы, а затем перейти на программу международных трансферов - TMS. КФС, по словам Ветохи, уже получил анкеты из УЕФА.

"Нам выслали опросник на 28 листах. Пока мы будем осваивать программу "Коннект", как я понимаю, это для апробации, а потом нас перекинут на другой формат - TMS. Так было в Косово, Абхазии и других, или непризнанных, или со специальным статусом, как Крымский футбольный союз, федерациях. Пока мы этот опросник изучаем", - отметил он.

Ветоха также отметил, что между КФС и УЕФА установился "хороший позитивный обмен информацией". "Очень приятно, хотел бы отметить, что каждый день мы созваниваемся и за последний месяц общаемся больше, чем за все два предыдущих года", - отметил Ветоха.

Ранее президент КФС сообщил, что ориентировочно с 10 по 20 сентября 2017 года Крым посетит делегация специального комитета УЕФА во главе с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем. УЕФА в марте 2017 года сообщил, что выделяет КФС 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Средства пойдут на приобретение искусственного газона для четырех профессиональных полей на полуострове и на подготовку тренеров и судей. КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

Смотрите также

Делегация УЕФА посетит Крым ориентировочно с 10 по 20 сентября

Первый тур чемпионата Крыма по футболу откроет матч между "ТСК-Таврией" и "Кызылташем"

Суперкубок Крыма по футболу 12 августа разыграют "Евпатория" и "Севастополь"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву
2
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама