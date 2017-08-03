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Власти Ростовской области решат вопросы окупаемости арены ЧМ-2018 до старта турнира

Спорт
3 августа, 14:36 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, августа. /ТАСС

Как ранее отмечал губернатор, по предварительным подсчетам, "Ростов-Арена" должна приносить ежегодно от 230-250 млн рублей, чтобы выйти на окупаемость

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Вопросы, связанные с будущей окупаемостью стадиона "Ростов-Арена", который возводят в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира - 2018 по футболу, должны быть решены до старта чемпионата. Об этом журналистам в четверг рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы очень основательно над этим думаем. Конкретных договоренностей пока не достигнуто. Но то, что мы должны выйти на решение до начала чемпионата мира - это абсолютно точно. У них (потенциальных арендаторов площадей спортивного объекта - прим. ТАСС) интерес к стадиону есть", - отметил Голубев.

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Как ранее отмечал губернатор, по предварительным подсчетам, "Ростов-Арена" должна приносить ежегодно от 230-250 млн рублей, чтобы выйти на окупаемость.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" завершено на 82%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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