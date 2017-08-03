Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терюшков: представители более 20 сборных осмотрели площадки в Подмосковье к ЧМ-2018

Спорт
3 августа, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Министр спорта Московской области рассказал журналистам, что к концу лета все базы будут оснащены газонами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта Московской области Роман Терюшков

Министр спорта Московской области Роман Терюшков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители более 20 национальных сборных посетили с ознакомительным визитом тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Московской области. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В апреле текущего года Терюшков заявил о том, что ряд национальных команд, которые выступят на чемпионате мира, уже забронировали себе некоторые площадки в Подмосковье.

"Подмосковные площадки посетили представители более 20 национальных сборных. Назвать их не могу, информация появится в декабре. Каких-то особых требований делегации пока не высказывали", - сообщил Терюшков.

Также министр спорта Московской области рассказал журналистам, что к концу лета все базы будут оснащены газонами. "Помимо этого, сейчас идут мероприятия по благоустройству дорог, создание развлекательных точек для болельщиков, реконструкция фасадов домов, парков и скверов", - отметил Терюшков.

На территории Московской области будет размещено 17 тренировочных баз. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций
3
Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией
4
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама