Терюшков: представители более 20 сборных осмотрели площадки в Подмосковье к ЧМ-2018

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Представители более 20 национальных сборных посетили с ознакомительным визитом тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Московской области. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В апреле текущего года Терюшков заявил о том, что ряд национальных команд, которые выступят на чемпионате мира, уже забронировали себе некоторые площадки в Подмосковье.

"Подмосковные площадки посетили представители более 20 национальных сборных. Назвать их не могу, информация появится в декабре. Каких-то особых требований делегации пока не высказывали", - сообщил Терюшков.

Также министр спорта Московской области рассказал журналистам, что к концу лета все базы будут оснащены газонами. "Помимо этого, сейчас идут мероприятия по благоустройству дорог, создание развлекательных точек для болельщиков, реконструкция фасадов домов, парков и скверов", - отметил Терюшков.

На территории Московской области будет размещено 17 тренировочных баз. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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