"Парма" сыграет с "Работничками" в первом квалификационном раунде Кубка Европы FIBA

Минздрав Абхазии обнародовал список россиян, пострадавших при взрывахПроисшествия 3 августа, 16:33
"Рубин" арендовал исландского футболиста "Фулхэма" СигурдссонаСпорт 3 августа, 16:16
Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче руководству Коми взятки в 1 млрд рублейПроисшествия 3 августа, 16:10
Дворкович: правительство поддерживает идею инвестнадбавки к грузовым тарифам РЖДЭкономика и бизнес 3 августа, 15:53
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"Политика 3 августа, 15:53
Производство подшипников скольжения для ДВС открылось в Нижегородской областиНовости партнеров 3 августа, 15:51
РЖД предлагают ускорить выделение транша ФНБ на развитие БАМа и ТранссибаТранспорт 3 августа, 15:47
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дниОбщество 3 августа, 15:45
Что привнесет во внешнюю политику Японии новый глава МИДМеждународная панорама 3 августа, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Пермский баскетбольный клуб "Парма" сыграет с македонским клубом "Работнички" в первом квалификационном раунде Кубка Европы Международной федерации Баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Первая встреча 20 сентября и станет домашней для пермского клуба. Ответная игра состоится 27 сентября.
Победитель пары "Парма" - "Работнички" сыграет с французским клубом "Ле Портель" во втором квалификационного раунде. Матчи второго раунда квалификации пройдут 4 и 11 октября.
Кубок Европы - второй по значимости европейский клубный турнир под эгидой FIBA.