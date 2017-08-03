"Парма" сыграет с "Работничками" в первом квалификационном раунде Кубка Европы FIBA

ТАСС, 3 августа. Пермский баскетбольный клуб "Парма" сыграет с македонским клубом "Работнички" в первом квалификационном раунде Кубка Европы Международной федерации Баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Первая встреча 20 сентября и станет домашней для пермского клуба. Ответная игра состоится 27 сентября.

Победитель пары "Парма" - "Работнички" сыграет с французским клубом "Ле Портель" во втором квалификационного раунде. Матчи второго раунда квалификации пройдут 4 и 11 октября.

Кубок Европы - второй по значимости европейский клубный турнир под эгидой FIBA.