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"Парма" сыграет с "Работничками" в первом квалификационном раунде Кубка Европы FIBA

Спорт
3 августа, 15:51 UTC+3 ТАСС

Первая встреча 20 сентября и станет домашней для пермского клуба

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ТАСС, 3 августа. Пермский баскетбольный клуб "Парма" сыграет с македонским клубом "Работнички" в первом квалификационном раунде Кубка Европы Международной федерации Баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Первая встреча 20 сентября и станет домашней для пермского клуба. Ответная игра состоится 27 сентября.

Победитель пары "Парма" - "Работнички" сыграет с французским клубом "Ле Портель" во втором квалификационного раунде. Матчи второго раунда квалификации пройдут 4 и 11 октября.

Кубок Европы - второй по значимости европейский клубный турнир под эгидой FIBA.

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