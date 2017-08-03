"Рубин" арендовал исландского футболиста "Фулхэма" Сигурдссона

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ТАСС, 3 августа. Исландский защитник английского "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон перешел в "Рубин" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Соглашение с 31-летним Сигурдссоном рассчитано до конца сезона-2017/18.
В прошедшем сезоне в составе лондонского "Фулхэма", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
Сигурдссон выступал за "Краснодар" с 2014 по 2016 год. В составе клуба он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15.