"Рубин" арендовал исландского футболиста "Фулхэма" Сигурдссона

ТАСС, 3 августа. Исландский защитник английского "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон перешел в "Рубин" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 31-летним Сигурдссоном рассчитано до конца сезона-2017/18.

В прошедшем сезоне в составе лондонского "Фулхэма", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Сигурдссон выступал за "Краснодар" с 2014 по 2016 год. В составе клуба он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15.