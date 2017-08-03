Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Писториус был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

Спорт
3 августа, 16:43 UTC+3 ТАСС

Около восьми утра спортсмен почувствовал боль в груди и обратился за помощью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Оскар Писториус

Оскар Писториус

© EPA/MARCO LONGARI/POOL, архив

ТАСС, 3 августа. Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осужденный на шесть лет за убийство подруги, был госпитализирован в Претории из-за подозрения на сердечный приступ. Об этом сообщает британская газета Mirror.

По информации издания, около восьми утра спортсмен почувствовал боль в груди и обратился за помощью. Он был срочно доставлен в госпиталь Калафон с подозрением на сердечный приступ, однако диагноз не подтвердился. Спустя некоторое время он был выписан, однако позднее должен повторно явиться в больницу для обследования.

В октябре 2014 года паралимпиец был приговорен к пяти годам за непреднамеренное убийство своей подруги Ривы Стинкамп в феврале 2013-го, но вышел из тюрьмы под наблюдение, отбыв всего один год наказания. Однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следовало признать виновным в умышленном убийстве, за которое паралимпийцу грозил тюремный срок в 15 лет. В июле текущего года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Оскара Писториуса
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама