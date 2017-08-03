СМИ: Писториус был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем

ТАСС, 3 августа. Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осужденный на шесть лет за убийство подруги, был госпитализирован в Претории из-за подозрения на сердечный приступ. Об этом сообщает британская газета Mirror.

По информации издания, около восьми утра спортсмен почувствовал боль в груди и обратился за помощью. Он был срочно доставлен в госпиталь Калафон с подозрением на сердечный приступ, однако диагноз не подтвердился. Спустя некоторое время он был выписан, однако позднее должен повторно явиться в больницу для обследования.

В октябре 2014 года паралимпиец был приговорен к пяти годам за непреднамеренное убийство своей подруги Ривы Стинкамп в феврале 2013-го, но вышел из тюрьмы под наблюдение, отбыв всего один год наказания. Однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следовало признать виновным в умышленном убийстве, за которое паралимпийцу грозил тюремный срок в 15 лет. В июле текущего года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство.